أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحافظات.. الفراخ البيضاء بـ29 جنيها

سجلت أسعار الدواجن والطيور اليوم الخميس في أسواق المحافظات، تراجعا نسبيا خلال التعاملات الصباحية، واستقرارا في أصناف أخرى.

أسعار الدواجن والطيور اليوم الخميس بأسواق المحافظات

وقال الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، عضو شعبة الجمعية العامة للدواجن لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن والطيور الحية والبيض شهدت تراجعا نسبيا ما بين 1 حتى 3 جنيهات في عمليات البيع والشراء والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 29 جنيهاً حتى 38 جنيهاً.

بينما سجل سعر كيلو الرومي بـ59 جنيهاً.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 54 جنيهاً.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 60 جنيهاً.

سعر كيلو الفيليه للرومي إلى نحو 153 جنيهاً.

كما سجل سعر كيلو الفراج البلدي 41 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ الساسو 38 جنيهاً.

سعر كيلو الأرانب 49 جنيهاً.

بينما سجل سعر جوز الحمام 48 جنيها.

سعر البط المسكوفي 53 جنيهاً.

سعر كيلو البط المولار بـ 42 جنيهاً.

سعر كيلو البانية للفراخ 78 جنيهاً.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بأسواق المحافظات

سجل سعر البيض الأبيض بأسواق المحافظات 67 جنيهاً للكرتونة الواحدة.

بينما سعر البيض الأحمر بين 70 جنيهاً للكرتونة.

سعر البيض البلدي 83 جنيهاً للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6:25 و 6:50 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت ساسو بين 4:35 و5:50 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت البلدي بين 3:60 و 4 جنيهات.