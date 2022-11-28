أسعار الكتاكيت والسمان في بورصة الدواجن اليوم.. الأبيض بـ3.25 جنيه

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، أسعار الكتاكيت والدواجن اليوم الإثنين، وتضمن البيان أسعار السمان حسب العمر والبط المسكوفي والبلدي والمولر بالإضافة إلى الهجين والفيومي.

ويبحث معظم التجار وأصحاب المزارع الخاصة بتربية الدواجن والبط، عن أسعار تلك الأصناف لشرائها لمزراعهم، لذا تعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الدواجن والبط والكتاكيت.

- سعر البط المولر 17 جينهًا.

- سعر الكتكوت الهجين 4.75 جنيه.

- سعر البط المسكوفي 17 جنيهًا.

- سعر البط بيور 12 جنيهًا.

- سعر السمان عمر 14 يومًا، 4 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين

وتضمن بيان بورصة الدواجن، أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، كما يلي:

- سعر الكتكوت الأبيض 3.25 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو 4.75 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي 4.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الهجين 4.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الفيومي 4.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الفيومي «على وشه» 5 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم

فيما جاءت أسعار الفراخ اليوم كالآتي، بحسب بيان بورصة الدواجن:

- سعر الفراخ البيضاء 36 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو 50 جنيهًا.

- سعر الأمهات البيضاء 29 جنيهًا.