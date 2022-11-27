أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في بورصة الدواجن

كشفت بورصة الدواجن الرئيسية عن أسعار الكتاكيت اليو، والتي يبحث قطاع عريض عن قيمتها، كالمربين وغيرهم، إذ إنّ الأسعار الفترة الماضية سجلت حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي لتلك السلعة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق على هذا النحو:

أسعار الكتاكيت اليوم

وفق بورصة الدواجن الرئيسية سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد نحو 3.5، وسعر كتكوت ساسو 4.75، وسعر كتكوت بلدي 4.75، وسعر كتكوت هجين 4.75، وسعر كتكوت فيومى 4.75 جنيها.

وسجل سعر فيومي 5 جنيهات، وسعر بط مولر 17 جنيها، وسعر بط مسكوفي 17 جنيها، وسعر بط بيور 12 جنيها، وسعر سمان عمر 14 يوم 4 جنيها في السوق.

أسعار الدواجن اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ أسعار الدواجن في المزرعة في المزرعة تبدأ بـ33 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيها، فيما يباع البيض في المزرعة بسعر 62 جنيها.

سعر الدواجن في المحلات التجارية

وداخل المحلات التجارية الكبرى بالمولات على سبيل المثال استقرت أسعار الفراخ عند تلك القيمة:

سعر شاورما دجاج بسعر 145 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق الكيلو تراوح بين 105 و120 جنيها.

سعر شيش البانيه تراوح بين 120 و150 جنيها.

سعر الهياكل تراوح بين 35 و38 جنيهًا.

سعر صدور بالعظم تراوح بين 80 و90 جنيهًا.

سعر أجنحة تراوح بين 40 و45 جنيها للكيلو.

سعرالكبد والقوانص للكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

سعر البانيه يبدأ من 110 إلى 140 جنيها.

سعر الأوراك بين 60 و70 جنيهًا للكيلو جنيها.

سعر الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.

سعر دجاجه كاملة متبلة بسعر 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس تراوح بين 65 و75 جنيهًا.