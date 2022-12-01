«البيئة» تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الخروج اليوم.. «نسبة التلوث عالية»

حذرالدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من الخروج من المنازل، بسبب تركيز الملوثات من المصادر المختلفة في الهواء خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، كي لا يتم تعرضهم لنسب التركيز العالية الموجودة حاليًا.

تركيز الملوثات في الهواء

وقال «مراد»، في مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، إنه بناء على مخرجات الإنذار المبكر التابع لوزارة البيئة، فإنه من المتوقع أن تكون العوامل الجوية مهيئة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة ببعض المناطق بالقاهرة الكبرى من الفترة من 30 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من العام الحالي، نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق، ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة، مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة، ويؤثر على مستوى جودة الحياة.

وأضاف أن الهواء كيان ديناميكي غير ثابت، يتحرك بشكل أفقي وبشكل رأسي، ويتم دراسة أثر هذه الحركة على نقل الملوثات بصورة أساسية لتحسين جودة البيئة بصفة عامة، إذ أن وصول حركة الهواء الأفقية إلى مرحلة السكون، وتكون الحركة الرأسية كذلك منخفضة جدًا، ويصبح معامل التهوية ضعيف جدًا، وبالتالي يساعد على أي ملوث صادر من مصادر متحركة أو منشآت صناعية أو غيرها، يحدث له نوع من التركيز بهذا المكان.

دور الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

وتابع «مراد»، أن الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بوزارة البيئة، تراقب 91 منشأة صناعية كبرى، إذ يتم مراقبة الانبعاثات الصادرة من مداخن هذه المنشآت بشكل لحظي، والتأكد من مدى مطابقة هذه المنشآت للمعايير الموجودة بالقانون، وبالتالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، أن هناك عقوبات يتم تطبيقها في حال المخالفات بشكل متدرج طبقًا لطبيعة المخالفة، والمادة القانونية التابعة لها، لافتًا إلى أن الحصول على الترخيص للمنشأة الصناعية بصفة عامة، يتطلب بعض الضوابط من ضمنها ما يطلق عليه إدراك تقييم الأثر البيئي قبل إنشاء المنشأة لتحديد المعايير والضوابط التي ستلتزم بها هذه المنشأة نحو البيئة.