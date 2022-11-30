تنفيذ 36 مشروعا بقطاع تحسين البيئة في المنوفية باستثمارات 179 مليون جنيه

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة الاستثمارات بقطاع تحسين البيئة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2022/2023، بلغت 179 مليون و18 ألف جنيه، لتنفيذ 36 مشروعًا متنوعًا، بينها توسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء وتطوير 5 ميادين بمنوف و3 حدائق بشبين الكوم وتلا وبركة السبع.

دعم منظومة النظافة بـ21 معدة جديدة

وأضاف محافظ المنوفية، أنه جرى دعم منظومة النظافة بـ21 معدة جديدة بتكلفة 61 مليونًا و520 ألف جنيه، لتوزيعها على الوحدات المحلية للمراكز والمدن التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية في متابعة أعمال منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، إذ جرى الانتهاء من رفع 71 ألفًا و528 طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة خلال الفترة من 2 وحتى 29 نوفمبر الجاري .

التواجد الميداني للمسؤولين

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.