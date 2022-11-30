شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 815 أطنان أسمدة مغشوشة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية، أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية «الأسمدة والمخصبات الزراعية، الأدوية البيطرية والأعلاف الحيوانية» عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط مصانع عشوائية دون ترخيص في الجيزة

- ضبط 3 مصانع عشوائية دون ترخيص، لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بنطاق مديرية أمن الجيزة، بلغ إجمالى المضبوطات 710 طن مواد خام مجهولة المصدر، تستخدم في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة، وكذلك 815 طن لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والاستثمارية معبأة ومُعدة للتداول.

ضبط أسمدة ومخصبات زراعية غير مرخصة

- ضبط 4 قضايا «مخزن عشوائي لتجارة الأسمدة والمبيدات، شركة أسمدة ومبيدات، وحدة عشوائية لجرش وخلط الأعلاف، محل عشوائي لتجارة الأعلاف الحيوانية، وجميعها دون ترخيص، بنطاق مديرية أمن المنوفية، وبلغ إجمالي المضبوطات «66 طن أسمدة ومخصبات زراعية دون بيانات وترخيص، 4 طن أعلاف حيوانية متنوعة دون ترخيص، 500 كيلو جرام ملح طعام دون بيانات، 450 عبوة مبيدات زراعية متنوعة.

وأكدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.