«البيئة» تحذّر كبار السن: أجواء الـ48 ساعة المقبلة مليئة بالملوثات

حذّرت وزارة البيئة، من التقلبات الجوية التي تشهدها القاهرة الكبرى خلال الـ48 ساعة المقبلة، محذّرة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، من أنّ العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى، يومي 30 نوفمبر و1 ديسيمبر من العام الحالي، نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق، ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة، ما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

تكثيف حملات التفتيش

ووجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة، من خلال دوريات التفتيش التابعة لوزارة البيئة، للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، مناشدة الكيانات الصناعية في القاهرة الكبرى، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لـ تخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية، التي تساعد على تركيز الملوثات.

خطورة أصحاب الأمراض الصدرية

كما ناشدت الوزارة، المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل، قدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة، لتجنب الآثار السلبية الناتجة، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتعلقة بأي من مصادر تلوث الهواء عن طريق الخط الساخن للشكاوى 198.