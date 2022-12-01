«صباح الخير يا مصر» يرصد الحالة المرورية في محافظات الجمهورية.. «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية في ميادين وشوارع عدد من محافظات الجمهورية.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية في الوقت الحالي حتى ميدان العباسية الذي يشهد كثافات نسبية، لكن بسيطة، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات بسيطة، ولكنها غير مؤثرة.

وسادت سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء حتى طريق العروبة، مقابل كثافة أعلى كوبري المطار، تنتهي عند الوصول إلى طريق المطار.

وأشارت الإعلامية لمياء حمدين، إلى أن هناك كثافات مرورية بشارع شبرا، وأعلى كوبري أبو وافية توجد كثافات مرورية تبدأ بشكل كبير عند النزول من الكوبري باتجاه شارع منشية الجمل وسكة الوايلي.

وفي سكة الوايلي، هناك كثافات مرورية كبيرة تزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا لكوبري القبة، وبعد نزلة الكوبري تبدأ الكثافات في التراجع تدريجيا ثم تختفي بعد ذلك تماما، وفي حي باب الشعرية، فإن ميدان الحي يشهد سيولة مرورية نسبية، وفي بداية شارع البنهاوي تظهر كثافات نسبية بسيطة، وفي شارع الدراسة توجد سيولة مرورية مستمرة حتى آخره.

الحالة المرورية في الجيزة

وأشارت إلى أن محافظة الجيزة، وتحديدا شارع فيصل، يشهد كثافات مرورية تبدأ من المريوطية حتى كوبري فيصل، كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تبدأ من أمام مستشفى الهرم.

وجرى إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين بطول 500 متر بسبب أعمال إنشاء مترو الهرم، أما شارع ترسا، فيبدأ بسيولة مرورية متحركة حتى تظهر بعض الكثافات الكبيرة، وعند الوصول إلى شارع خاتم المرسلين، تظهر بعض الكثافات البسيطة وتبدأ في الزيادة مع آخر الطريق.

الحالة المرورية في أسيوط

وفي أسيوط، فإن محيط مستشفى الجامعة يشهد سيولة مرورية حتى جامعة أسيوط، كما تبدأ بعض الكثافات المرورية في الظهور حتى شارع المعلمين وتقل تدريجيا حتى الطريق الدائري في المحافظة.

وفي الإسماعيلية، ظهرت كثافات مرورية غير مؤثرة بميدان أحمد جويلي، ويشهد شارع أم كلثوم سيولة مرورية حتى الوصول إلى طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»، الذي يشهد سيولة مرورية كبيرة جدا.