تعرف على الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافات وسيولة بالطرق

كشفت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري تفاصيل الحالة المرورية في الساعات الأولى من اليوم الخميس، مشيرًة إلى أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية مرورا بمنطقة كوبري العباسية، التي تشهد كثافات مرورية أيضًا، وصولا إلى تقاطع صلاح سالم والذي يشهد كثافات بسيطة غير مؤثرة.

سيولة مرورية في بعض المحاور المرورية

وأشارت المذيعة إلى أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية، وصولًا لطريق العروبة وكوبري المطار، والذي يشهد أيضًا كثافات نسبية غير مؤثرة.

وأوضحت أن شارع شبرا به كثافات مرورية وصولًا لكوبري أبو وافية الذي يشهد كثافة مرورية، أيضًا كذلك شارع سكة الوايلي.

ولفتت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إلى أن ميدان حي باب الشعرية يشهد كثافة مرورية نسبية، بينما شارع الدراسة وصولًا لميدان الجيش سيولة مرورية.

كثافة مرورية في شارع فيصل

وكشفت تفاصيل الحالة المرورية بمدينة الجيزة؛ إذ يشهد شارع فيصل بداية من المريوطية لكوبري فيصل كثافات مرورية، وكذلك شارع الهرم بسبب اغلاقه، كما يشهد شارع خاتم المرسلين كثافة تزيد حتى آخر الطريق.