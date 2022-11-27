تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى

وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة مرورية محكمة لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط السائقين من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، إذ انتشرت الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

كما انتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية والقضاء على أي كثافات مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، وذلك بالتزامن مع توجه الموظفين الى عملهم والطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم.

الحالة المرورية

أما عن الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الأحد، فقد ظهرت كثافات مرورية بطريق «صلاح سالم» في اتجاه كوبري أكتوبر، وشارع فيصل.

كما ظهرت كثافات مرورية في شارع الخليفة المأمون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وفي منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وشارع رمسيس.

سيولة مرورية بميدان سفنكس وكوبري 15 مايو

وظهرت سيولة مرورية في بعض الطرق، حيث ظهرت سيولة مرورية في ميدان سفنكس و أعلى كوبري 15 مايو، كما ظهرت سيولة مرورية في منطقتي وسط البلد والزمالك.