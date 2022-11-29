«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، الحالة المرورية للطرق والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة.

سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة فقرة النشرة المرورية بالبرنامج، إن كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس وغمرة يشهد سيولة مرورية، بينما أعلى الكوبري في اتجاه العباسية يشهد كثافات بسيطة، كما يشهد كوبري تحيا مصر سيولة مرورية، بينما يشهد الكورنيش بعض الكثافات غير المؤثرة، ويشهد طريق صلاح سالم سيولة مرورية كبيرة، وأضافت أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.

ولفتت إلى غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، ما يستلزم بعض التعديلات لتيسير حركة المرور، حيث عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، ما يستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد حتى شارع الجزائر، وسيكون هناك تحويل لحركة المرور تجاه شارع المدبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري.

وأوضحت أنّ بعض الكثافات ظهرت أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، فضلا عن كثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة حركة النقل الثقيل.

وتابعت أنّه يوجد كثافات للمتجه لشارع عباس العقاد، فضلا عن كثافات عند الطريق الدائري بالمرج للمتجه من نفق السلام إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات في شارعي صلاح سالم والطيران تزامنا مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الإحصاء.

كثافات مرورية بميدان لبنان ومحور صفط

وعن الحالة المروية في شوارع الجيزة، قالت «حمدين» إن هناك كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، لافتة أن هذه الكثافات تستمر حتى ميدان لبنان، أما المتجه لمدينة 6 أكتوبر فهناك سيولة مرورية كبيرة.

وأوضحت أن محور صفط يشهد كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، وأيضا شارع الهرم الذي يشهد كثافات مرورية نتيجة للتحويلات المقررة لغلق الشارع كليا لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق.

ولفتت إلى ظهور كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية نتيجة غلق ميدان سفينكس لإنشاء محور 26 يوليو الموازي.