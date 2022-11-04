حالة الطقس اليوم في البحيرة.. غائم جزئيا وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة في البحيرة، موضحة أنه معتدل الحرارة نهاراً، لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، مع جود نشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم في البحيرة غائم جزئياً، وحالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بالبحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه «1: 1.5» متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، وذلك بالتزامن مع انخفاض الحرارة الأسبوع الماضي على مختلف مدن المحافظة.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار، حيث وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بنشر معدات رفع مياه الأمطار في الشوارع والميادين لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما وجهت بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حفاظاً على سلامة المواطنين.