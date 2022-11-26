حالة الطقس اليوم في البحيرة.. انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس اليوم في البحيرة انخفاضا في درجات الحرارة، مع طقس لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلاً، على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وأشار بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم في البحيرة تشهد تكون الشبورة مائية، وطقس غائم جزئياً، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مدار اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط في مدينة إدكو بالبحيرة معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج بين (2 : 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في البحيرة

فيما جاءت درجات الحرارة في البحيرة العظمى 23 مئوية، وبلغت الصغرى 15 درجة مئوية.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، أمس الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، زادت حدتها على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بسرعة نشر معدات الصرف الصحي لرفع تجمعات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما وجهت بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية تحسبا لوقوع الحوادث أثناء الرياح.