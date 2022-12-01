«الهجرة» تعلن عن دورات تدريبية تأهيلية للفنيين والمهندسين لسوق العمل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورات تدريبية جديدة، لشباب المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

من 18 حتى 22 ديسمبر

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل دورة تدريبية جديدة للمهندسين: «بنقدم 4 تدريبات: Power Electronics كهرباء الطاقة، Manufacture with CNC Turning Machine التصنيع باستخدام آلة الخراطة، Bearing, Gears, and Pumps رولمان البلي، صندوق التروس، والمضخات، Gas Tungsten Arc Welding لحام القوس الكهربائي».

وأضاف المركز المصري الألماني، خلال المنشور، أنّ هذه الدورات التدريبية ستبدأ من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر حتى يوم الخميس 22 ديسمبر، وجميع هذه التدريبات سيتم تسليم شهاداتها في آخر يوم تدريب ويتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في العين السخنة.

تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور

كما أشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور، إلى دورة تدريبية جديدة للفنيين وخريجي المدارس أو المعاهد المتوسطة الفنية والصناعية، وهو تدريب Production of Simple Items Using Milling Machine تصنيع منتجات بسيطة باستخدام آلة الفريزة، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبرإلى الخميس الموافق 22 ديسمبر.

يذكر أنّ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يجرى تنظيم بعض التدريبات «أون لاين»؛ لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.