«الهجرة» تنظم دورة تدريبية بشأن اختيار الوظائف لشباب المحافظات 7 ديسمبر المقبل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

مدة التدريب 10 أيام

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل دورة تدريبية جديدة لشباب وبنات جميع المحافظات «أون لاين»، بشأن «اختيار المسار المهني»: «تدريب الإرشاد المهني متاح ومناسب ومهم لأي حد مهما كان وصل فين في مشواره المهني أو مجاله، طب يعني ايه إرشاد مهني؟ هو إنك تستشير مدربين وتشوف إيه هو المسار المهني الأنسب بالنسبة لك وازاي تعرف أنت عايز تحقق ايه في حياتك المهنية».

وأضاف المركز المصري الألماني: «الأهداف والطموحات دايما بتتغير مع الوقت ومهاراتنا ممكن تتوظف بطريقة تخلينا نعرف نوصل للأهداف اللي عايزينها، ده بالظبط اللي هتتعلموه في نهاية التدريب».

مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور، إلى أن التدريب خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر المقبل، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

وجدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي، كما يجرى تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.