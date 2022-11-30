«الهجرة» لـ«المصريين في الخارج»: علموا أبناءكم كيفية الترويج لحضارة الوطن (صور)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، منشورا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي تستهدف أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج، تناول خلاله كيفية ترويج أبناء المصريين في الخارج، لحضارة وثقافة مصر، والتحدث عنها مع أصدقائهم الأجانب في الدول المضيفة.

الترويج للسياحة المصرية

وأوضحت وزارة الهجرة في منشورها عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، ضمن مبادرة اتكلم عربي، تساؤلا للمصريين في الخارج، عن الطريقة التي يمكن لأبنائهم تعريف أصدقاءه في الخارج بمصر وبحضارتها، وهو ما أجابت عنه، قائلة: «عندنا جمال وبنركبها، بس مش وإحنا رايحين الشغل، ولا بنوقفه كأنّه تاكسي، الجِمال موجودة من ضمن المظاهر السياحية في مصر».

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي وعيشها مصري»

وتتضمن المنشور بموقع «فيس بوك»: «في مفاهيم كتيرة محتاجين نفهمها لأولادنا لأن هما اللي بيرسموا صورة بلدنا بره مصر»، وتابعت الوزارة: «عرفوا ولادكم مش معنى إن عندنا 118 هرم إنّنا عايشين في واحد منهم، دي حضارتنا اللي اتبنت من آلاف السنين، واتحولت لمزار سياحي، وزي ما عندنا ريف وخضرة نستجم فيها، عندنا كمان كذا بحر بنستمتع فيهم بالغطس».

يذكر أنّ وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرصت على تقسيم المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، إلى 3 مراحل، كل مرحلة منهم تستهدف أعمار محددة من أبناء المصريين بالخارج، كي تتمكن من عرض المحتوى المناسب لكل مرحلة عمرية، ومن ثم تنجح عملية التواصل مع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج وتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة.