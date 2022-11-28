نائلة جبر لـ«قصواء الخلالي»: ألمس التقدير الدولي لمصر في جهودها بملف الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن هناك تقديرا دوليا للملف المصري المتعلق بموضوعات الهجرة غير الشرعية، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الصدد.

مصر تحافظ على سيادتها وأمن مواطنيها

وأضافت جبر، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «من خلال عمليات ضبط الحدود، فإن مصر تحافظ على سيادتها وأمن مواطنيها، وتكلفة إقامة الأجانب في مصر ملايين الدولارات، وهذا أمر يستحق التقدير، لا نبتز أحدا، ولا نطلب مقابلا، ومصر هي الدولة الوحيدة التي لم تقم بإجلاء الأجانب في فترة كورونا، وهذا شيء يحسب لنا».

وتابعت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر: «لا توجد معسكرات لاجئين في مصر، والأجانب في مصر سواء كانوا لاجئين أو مهاجرين أو شرعيين أو غير شرعيين فإنهم يعملون في مصر».

حقوق الإنسان لا تتجزأ

وأكدت أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، فهناك الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، وبالتالي، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرا في مجال التنمية، وهذا ما يعد من أهم أنشطة حقوق الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة للأجانب، وبالتالي لا يجب أن ينتقد ملف حقوق الإنسان بالكامل بسبب حالة فردية يعتبرها الغرب أنها حالة حقوق الإنسان –من وجهة نظره-.