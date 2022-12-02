أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم.. كيلو الموز بـ8 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة، ويهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة مختلف الأسعار لشراء احتياجات المنزل من الفاكهة، إذ تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية حسب الجولة الصباحية التي تقوم بها، وأيضًا في سوق العبور من خلال موقعه الإلكتروني، وذلك كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 جنيهات و10 جنيهات، وجاء سعر كيلو فاكهة القشطة 31 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكنتالوب 11 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 جنيها و25 جنيها، سجل سعر الرمان بين 7 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البلح الأسود 20 جنيهًا، بينما جاء سعر كيلو البلح الأحمر 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو ال برتقال أبو سرة نحو 7.5 جنيه، وجاء سعر كيلو الكمثرى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة المختلفة اليوم الجمعة كالتالي:

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 جنيهات و6 جنيهات باختلاف النوع، واختلف سعر كيلو اليوسفي بين 4 جنيهات و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو العنب بيت 5 و6 جنيهات، كما سجل التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و7 جنيهات.

وسجل سعر كيلوالبلح الرملي بين 4 جنيهات و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.