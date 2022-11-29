أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر

يهتم المواطنون وبخاصة ربات البيوت، بمعرفة أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات، واستقر سعر الأصناف المختلفة اليوم الثلاثاء.

تستعرض «الوطن» في بداية اليوم الثلاثاء أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وبحسب جولة قامت بها «الوطن» عبر أسواق التجزئة بمنطقة الدقي، جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

وصل سعر الموز المستورد لـ35 جنيهًا، والبلدي بسعر 15 جنيهًا، وكيلو الكنتالوب بـ12 جنيهًا، والباباظ الأخضر بسعر 14 جنيهًا، وتين برشومي 30 جنيهًا، بينما دجاء الكيوي بـ35 جنيهًا.

كما سجل سعر الجوافة نحو 15 جنيهًا، والبرقوق بـ32 جنيهًا، بينما حبة الأناناس وصلت لـ55 جنيهًا، في حين وصل سعر الرمان نحو 9 جنيهات للكيلو.

وجاء سعر التفاح السكري بـ35 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة نحو 7.5 جنيه، بينما جاء البلح البرجي إلى نحو 60 جنيهًا، بينما التفاح الأخضر المستورد سجل سعر 60 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو من البطيخ 18 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر فاكهة القشطة بسعر 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كما استعرض الموقع الرسمي لسوق العبور، أسعار بيع الأصناف بالجملة والكميات كبيرة فقد جاء سعر الفاكهة كالتالي:

سجل سعر الخوخ المستورد 15 جنيها، والعنب الرومي الأحمر تراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها، والتين البرشومي بين 6 و12 جنيها، والجوافة تراوح بين 3 و8 جنيهات، والرمان سعره 5 و10 جنيهات، ووصل سعر الكيلو من الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

في حين أن سعر حبة أناناس بسعر 35 جنيها، والبرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات، السكري بين 4 و6 جنيهات، واليوسفي بين 4 و8 جنيهات، وأبو سُرة تراوح بين 4 و7 جنيهات، والمانجو بين 15 و25 جنيها، وكمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها.

وتنوعت أشكال البلح في سوق العبور، حيث سجل سعر الكيلو من الزغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات، والرملي بين 5 و8 جنيهات، والسيوي بين 20 إلى 25 جنيها.