أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالاطلاع يوميًا عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، حيث أنها حافظت على نفس قيمتها المادية منذ بداية الأسبوع بدون أى تتغير يذكر.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» في بداية اليوم الأربعاء أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وسوق العبور، في السطور القادمة

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وحافظت الأصناف المختلفة في الأسواق المحلية اليوم على نفس قيمتها السعرية، وفق جولة قامت بها بوابة «الوطن» حيث جاء سعر الفاكهة للكيلو كالآتي:

بطيخ بسعر 18 جنيهًا للكيلو.

فاكهة القشطة بسعر 30 جنيهًا.

باباظ أخضر بسعر 14 جنيهًا.

موز بلدي بسعر 15 جنيهًا.

كنتالوب بـ12 جنيهًا للكيلو.

موز مستورد بـ35 جنيهًا.

تين برشومي 30 جنيهًا

كيوي بـ35 جنيهًا.

جوافة بـ15 جنيهًا.

برقوق بـ32 جنيهًا.

أناناس بـ55 جنيهًا.

سجل سعر الرمان نحو 9 جنيهات.

تفاح سكري بسعر 35 جنيهًا.

سجل سعر الميلو من برتقال أبو سرة نحو 7.5 جنيه.

وصل سعر بلح برجي إلى نحو 60 جنيهًا.

تفاح أخضر مستورد سجل سعر 60 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وبحسب الموقع الرسمي للموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الأصناف المختلفة للخضار للكيلو كالتال:

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة تراوح بين 4 و7 جنيهات.

مانجو بين 15 و25 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها.

برتقال سكري بين 4 و6 جنيهات.

يوسفي بين 4 و8 جنيهات.

بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي بين 5 و8 جنيهات.

بلح سيوي بين 20 إلى 25 جنيها.

الخوخ المستورد سعره 15 جنيها.

العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

التين البرشومي بين 6 و12 جنيها.

الجوافة تراوح بين 3 و8 جنيهات.

الرمان سعره 5 و10 جنيهات.

كنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

أناناس بسعر 35 جنيها.