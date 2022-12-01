أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الخميس 1-12-2022

الاطلاع يوميًا عن أسعار الفاكهة، يهم شريحة كبيرة من المواطنين وربات المنازل، مما يحبون شراء الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، لذا يتابعون آخر ما استقرت عليه أسعار الفاكهة الشتوية، والتي تعتبر كثيرة ومتنوعة ومنتشرة في جميع الأسواق، وبأسعار مستقرة نظرا لتوافر الأصناف المزروعة منها في جميع المحافظات الزراعية في مصر.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وسوق العبور، في السطور القادمة:

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وحافظت الفاكهة المختلفة، على أسعارها في الأسواق المحلية اليوم، وفق جولة بوابة «الوطن» حيث جاء سعر الفاكهة للكيلو كالآتي:

بطيخ بسعر 22 جنيهًا للكيلو.

فاكهة القشطة بسعر 31 جنيهًا.

باباظ أخضر بسعر 13 جنيهًا.

موز بلدي بسعر 12 جنيهًا.

كنتالوب بـ11 جنيهًا للكيلو.

موز مستورد بـ28 جنيهًا.

تين برشومي 15 جنيهًا

كيوي بـ31 جنيهًا.

جوافة بـ10 جنيهًا.

برقوق بـ25 جنيهًا.

سجل سعر الرمان نحو 7 جنيهات.

تفاح سكري بسعر 30 جنيهًا.

برتقال أبو سرة نحو 7.5 جنيه.

بلح برجي إلى نحو 48 جنيهًا.

تفاح أخضر مستورد سجل سعر 48 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الفاكهة المختلفة اليوم الخميس كما يلي:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة بين 4 و6 جنيهات.

مانجو بين 15 و22 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و12 جنيها.

برتقال سكري بين 4 و6 جنيهات.

يوسفي بين 4 و7 جنيهات.

بلح زغلول بين 5 و9 جنيهات.

العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 6 جنيهات.

التين البرشومي بين 6 و10 جنيها.

الجوافة تراوح بين 3 و7 جنيهات.

الرمان سعره 5 و8 جنيهات.

أناناس بسعر 35 جنيها.