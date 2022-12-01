بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة كتب: شريف سليمان 09:48 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة. اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة اليوم يوسف الحسيني: رغبة الرئيس السيسي في توطين صناعة الأجهزة التعويضية «إنسانية» قناة الحياة تنشر فيديو لاجتماع السيسي مع وفد «الصحة العالمية» لبحث توطين صناعة الأجهزة التعويضية عبد المجيد محمود: تكريم الرئيس السيسي ليس جديدا.. والقضاء يتمتع باستقلال تام في عهده (حوار) خالد الجندي عن مصانع إنتاج الإنسولين: لا مستحيل في عهد الرئيس السيسي السيسي بقلم شريف سليمان