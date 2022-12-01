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بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة

كتب:

شريف سليمان
09:48 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة.

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