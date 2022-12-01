الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين، وهي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.