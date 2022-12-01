رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي يفتتح مدينة المنصورة الجديدة اليوم

كتب:

محمد أبو عمرة
08:27 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين، وهي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

اقرأ المزيد:

يوسف الحسيني: رغبة الرئيس السيسي في توطين صناعة الأجهزة التعويضية «إنسانية»

قناة الحياة تنشر فيديو لاجتماع السيسي مع وفد «الصحة العالمية» لبحث توطين صناعة الأجهزة التعويضية

عبد المجيد محمود: تكريم الرئيس السيسي ليس جديدا.. والقضاء يتمتع باستقلال تام في عهده (حوار)

خالد الجندي عن مصانع إنتاج الإنسولين: لا مستحيل في عهد الرئيس السيسي

النائب العام الأسبق: السيسي يحترم القضاء ويعطيه كامل سلطاته
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.