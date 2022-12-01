«الإنتاج الحربي» و«البيئة» يبحثان موقف تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، وعدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أنّ اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ مشروع تدوير المخلفات والانتقال إلى الطاقة النظيفة، يعد من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيّف مع التغيرات المناخية المحتملة، إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين فضلا عن فوائده الأقتصادية للدولة.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أنّ المشروع المهم يتم في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات «الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والبيئة»، ومحافظة الجيزة، للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، لصالح المشروع الذي يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة، مشيرا إلى أنّ جميع الأطراف تسعى حاليا إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، إلى جانب ما سيوفره من فرص عمل، مؤكدا حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع، وأيضا تمّ خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون بين الوزارتين.

وثمّنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والجاد بين الوزارتين في العديد من الملفات المشتركة، مؤكدة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، فالجميع شركاء في فريق واحد يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واستعرضت وزيرة البيئة، ما تم من أعمال فى عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها توريد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة للوزارة، موضحة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد من قبل وزارة الإنتاج الحربي، مشيرة إلى أنّه من المستهدف بخطة وزارة البيئة زيادة عدد تلك المحطات سنويًا.

وأوضحت أهمية المحطات التي تتمثل في رصد نوعية الهواء، والتنبؤ بالملوثات، حيث تتضمّن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على وحدة لرصد العوامل الجوية وتعمل على تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية، من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستعرضت وزيرة البيئة مع وزير الإنتاج الحربي، عددا من الملفات، ومنها موضوع تنفيذ إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش، من خلال تحالف Renergy Group Partner «الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة جرين تك»، مؤكدة أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وجرى الاتفاق بين الطرفين على العمل خلال الفترة المقبلة على حل جميع المعوقات.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأنّ اللقاء يأتي ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، وهي التعاون مع المؤسسات في الدولة لتنفيذ مشروعات قومية، هدفها الأساسي تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنّه جرى الاتفاق في نهاية اللقاء، على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لمتابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك.

حضر اللقاء المهندس إيميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والمهندس منير هلال، رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة.