البورصة تُمهل 4 شركات أسبوعين لتقديم القوائم المالية الربع السنوية

قررت إدارة البورصة المصرية، منح 4 شركات مهلة 15 يوما لموافاتها بالقوائم المالية المجمعة الربع السنوية، عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

موافاة البورصة بالقوائم المالية

وذكرت البورصة في بيان، أنّ ذلك يأتي «بالإشارة إلى أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2022».

مهلة أسبوعين لـ4 شركات

وأشارت البورصة المصرية، إلى أنّ شركات «أوراسكوم للاستثمار القابضة، وسبيد ميديكال، والتعمير والاستشارات الهندسية، والعربية لحليج الأقطان»، مطالبة بتقديم القوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 خلال أسبوعين.