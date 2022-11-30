105 مليارات جنيه مكاسب سوقية.. كيف كان أداء البورصة المصرية في نوفمبر؟

نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، في تحقيق قمة جديدة خلال تعاملات شهر نوفمبر 2022، إذ صعد المؤشر خلال الشهر أكثر من 1886 نقطة بنسبة صعود 16.5%، بعد أغلق المؤشر آخر جلسات نوفمبر عند مستوى 13259.26 نقطة، مقارنة مع 11372.79 نقطة إغلاق آخر جلسات أكتوبر الماضي.

شهدت البورصة، ارتفاع عدد العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم الاربعاء إلى 83.3 ألف عملية منفذة، وهو المستوى الأعلى منذ شهر يونيو 2009، فيما شهدت قيم التداولات اليوم بدون احتساب الصفقات الي نحو 3.5 مليار جنيه وهو المستوى الاعلى منذ شهر مايو من العام الماضي.

تحقيق قمم جديدة

وبدأ مؤشر البورصة الرئيسي الشهر عند مستوى 11368 نقطة، واستمر في تحقيق قمم جديدة ومكاسب، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق عند 13184 نقطة وهو الأعلى منذ مارس 2020 المعروف بعام الجائحة، والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية العالمية.

نشاط الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن هذا الأداء الإيجابي والصعود القوي في البورصة المصرية، جاء مدفوع بنشاط الأسهم القيادية والتي شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الشهر، واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر خلال شهر نوفمبر.

رأس المال السوقي

وكان أيضًا لهذا الأداء الايجابي، تأثير على رأس المال السوقي والذي شهد صعوداً قويا، مسجلاً مستوى 870.04 مليار بنهاية تعاملات شهر نوفمبر الجاري، ليرتفع خلال تعاملات شهر نوفمبر الجاري بنسبة 13.5%، مقارنة مع مستوى 764.7 مليار بمكاسب قدرها 105.3 مليار خلال الشهر.

وتصدر قطاع البنوك قائمة أنشط القطاعات في البورصة المصرية، بنسبة استحواذ نحو 16% من تداولات السوق خلال تعاملات شهر نوفمبر، واستحوذ أيضا على نحو 25% من إجمالي رأس المال السوقي.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع العقارات بين قائمة أنشط القطاعات، والذي استحوذ على نسبة 14.5% من التعاملات، وعلى نسبة 9% من رأس المال السوقي، فيما جاء في المرتبة الثالثة قطاع الموارد الأساسية والذي استحوذ على نسبة 13% من التعاملات، مستنحوذاً على نسبة 15% من إجمالي راس المال السوقي.

ويتوقع عيد، أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استمرارا في الأداء الإيجابي والصعود مستهدفًا مستوى المقاومة الرئيسي وهو 13600 نقطة، خلال تعاملات شهر ديسمبر من العام الجاري.