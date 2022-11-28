رئيس جهاز التجارة الداخلية لـ نشأت الديهي: تسجيل 40 مطحنا للقمح في البورصة المصرية للسلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزارة التموين، إن الوزارة درست مجموعة من السلع الأكثر تداولاً مثل القمح والقطن والحديد والذهب والدواجن والأرز، تمهيدًا لطرحها في بورصة السلع، خاصة وأنها تداول بكم كبير في السوق المصرية، وعرضها على البورصة المصرية للسلع، يؤدي إلى زخم كبير جدًا على المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين، أن هناك ما يقرب من 100 مطحن في القطاع الخاص، وجرى تسجيل بـ40 مطحنًا للحصول على الأقماح في البورصة المصرية.

الأقماح الروسية الأكثر طلبًا في مصر

وأشار إلى أن الأقماح الروسية الأكثر طلبًا في مصر، وحجم الطلب وصل لـ22 ألف طن قمح روسي في اليوم الأول لطرح الأقماح من قبل هيئة السلع الغذائية في بورصة السلع، وجرى البيع بـ9750 للطن الواحد لـ18 مطحنا.

وأضاف أن مصر أكبر مستورد للقمح حول العالم، ووصل الاستهلاك لـ25 مليون طن، وننتج محليا ما يقرب من 12 مليون طن، مشيرًا إلى أن مستوى استهلاك المواطن من الدقيق يقدر بـ182 كيلو في العام، وهذا يعني أن حجم الاستهلاك في مصر 3 أضعاف الاستهلاك العالمي، وهذا أمر معروف لأنه يستخدم في الفطار والغداء والعشاء.

وأشار إلى أن مصر لديها مخزون من قمح يكفي 5 شهور، واللحوم يصل لـ12 شهرًا، والسكر 4 شهور، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري طبقًا للدستور حر، ولكن في وقت الأزمات الاقتصادية العالمية، قد تدخل الدولة لضبط السوق.