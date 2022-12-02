أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم.. الطماطم بـ5 جنيهات

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة، ويتابع المواطنون الأسعار بشكل مستمر لشراء احتياجات المنزل من الخضروات، فهي تمد الجسم بالعديد من الفيتامنيات والمعادن التي يحتاجها.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، وسوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له، وذلك كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضروات اليوم على النحو التالي:

اختلف سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و7.75 جنيه، واختلف سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.5 جنيه، كما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و6.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و9 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان الرومي وكذلك البلدي بين 4 و5.5 جنيه، كما تراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

و اختلف سعر الفلفل الأخضر البلدي والحار بين 5 جنيهات و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 11 و19 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

واختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، إذ سجل سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البصل الأحمر نحو 6 جنيهات، كما تراوح سعر الكيلو من الخيار بين 8 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البسلة 20 جنيهًا.