أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس 1-12-2022

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم، وتتابع ربات البيوت الأنواع المختلفة وأسعارها لشراء احتياجات المنزل من السوق المناسب حيث تختلف من سوق لآخر.

وتقدم «الوطن» مختلف أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها وسوق العبور اليوم الخميس 1 ديسمبر الحالي، وذلك كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضروات اليوم على النحو التالي:

اختلف سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و7.75 جنيه، واختلف سعر كيلو البصل 3 جنيهات و4.5 جنيه، كما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و9 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 4.5 و5.5 جنيه، كما تراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

و اختلف سعر الفلفل الأخضر البلدي الحار بين 5 و8.5 جنيه، كما سجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8.5 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر على النحو التالي:

سجل سعر البصل الأحمر نحو 6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الخيار بين 8 و10 جنيهات.

اختلف سعر حبة الكرنب 8 و10 جنيهات.

سعر الجزر 10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الحار 10 جنيهات.

كما سجل سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيها للكيلو.

وسجلت البسلة سعر 20 جنيها للكيلو.