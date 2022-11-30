أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق المصرية للتمكن من شراء احتياجات المنزل وفقا للميزانية المحددة للطعام في كل بيت، وتختلف الأسعار باختلاف المناطق والأنواع.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وتقدم «الوطن» في السطور الآتية، سعر الخضروات في الأسواق وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن»، كما يلي:

سجل سعر الكيلو من الخيار بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر حبة الكرنب 8 و10 جنيهات، وسجل سعر الجزر 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر الكيلو من الباذنجان الرومي الكبير نحو 10 جنيهات.

واختلف سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الليمون البلدي 14 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الفلفل الرومي الأخضر إلى 12 جنيهًا، كما سجل سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيها للكيلو.

وسجلت البسلة سعر 20 جنيها للكيلو، كما سجل سعر البصل الأحمر نحو 6 جنيهات، وسجل سعر البصل الأصفر نحو 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة العبور

ووفق الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضروات كما يلي:

تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، واختلف سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 3.5 و5 جنيهات، كما تراوح سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

واختلف سعر كيلو البصل بين 3 و4.5 جنيه، كما اختلف سعر الفلفل الأخضر البلدي الحار بين 4 و5 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.