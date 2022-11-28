أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية.. البطاطس بـ6 جنيهات

حافظت أسعار الخضروات والفاكهة على استقرارها منذ فترة دون تغيير في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والتي تعرض السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، تيسيرا على المواطنين.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الاثنين.

أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالي:

- وصل سعر الكيلو من الطماطم إلى نحو 6 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- وسجل سعر البطاطس اليوم نحو 9.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- بلغ سعر الكيلو من البصل الأبيض نحو 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الكيلو من ‏‎البصل الأحمر نحو 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

- سجل سعر الكوسة نحو 10 جنيهات. ‎‏‎‏‎

- وصل سعر الكيلو من الجزر إلى نحو 10.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- سجل سعر الكيلو من الخيار نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الكيلو من الباذنجان الرومي نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من الفلفل الرومي نحو 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الكيلو من الباذنجان الأبيض نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- يباع سعر الكيلو من الباذنجان العروس بنحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الفلفل البلدى إلى نحو 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- وصل سعر الكيلو من الفلفل الألوان إلى 22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الليمون نحو 10 جنيهات. ‏‎

- سجل سعر الكيلو من الفاصوليا نحو 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- بلغ سعر الكيلو من الكمثرى اللبناني نحو 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الكيلو من التفاح الأحمر الإيطالى نحو 30 جنيها. ‏‎‏

- بلغ سعر الكيلو من الجوافة نحو 9 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من الرمان إلى نحو 10 جنيهات.