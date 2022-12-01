الكشف عن مبنى جنائزي ضخم بموقع «جرزا» الأثري في الفيوم

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة «جرزا»، بالفيوم، في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصرين البطلمي والروماني، أثناء موسم الحفائر العاشر للبعثة خلال الشهر الجاري.

التحنيط خلال العصرين البطلمي والروماني

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما تم كشفه بالموقع يوضح التنوع والاختلاف في دقة وجودة عملية التحنيط خلال العصرين البطلمي والروماني والتي تشير إلى المستوى الاقتصادي للمتوفي وذلك بدءً من التحنيط عالي الجودة وصولا إلى الدفنات ذات الطابع البسيط، لافتًا إلى العثور على تمثال نادر من التيراكوتا للمعبودة إيزيس أفروديت بأحد الدفنات داخل تابوت خشبي، بالإضافة إلى مجموعة من السجلات المصنوعة من ورق البردي المكتوب عليها كتابات بالخط الديموطيقي واليوناني تشير إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والدينية لساكني المنطقة خلال تلك الفترة.

وأشار الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية بمصر الوسطى أن المبنى المكتشف، عبارة عن مبنى ضخم على طراز البيوت الجنائزية ذو أرضية من الملاط الجيري الملون والمزين ببلاطات متبادلة الألوان، ويتقدمه من الناحية الجنوبية سقيفة أعمدة عثر بداخلها على بقايا أربعة أعمدة، كما يؤدي المبنى إلى شارع ضيق خاص به.

تعدد وتنوع القطع الأثرية

وأضاف أنه مع تعدد وتنوع القطع الأثرية التي كشفت عنها وسجلتها البعثة المصرية، تعد بورتريهات المومياوات أو ما يعرف ببورتريهات الفيوم من أهم الاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها خلال الموسم الحالي، حيث تعد النماذج المكتشفة هي أولى النماذج التي تم العثور عليها منذ اكتشاف آخر بورتريهات على يد عالم الآثار الإنجليزي فلندرز بتري منذ أكثر من 115 عام.

ومن جانبه، قال الدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي ورئيس البعثة، أن البعثة نجحت أيضا في الكشف عن عدد من التوابيت المختلفة الطُرز بعضها على شكل آدمي وأخرى على الشكل اليوناني ذات سقف جملوني.

وأشار إلى أن البعثة الأثرية المصرية بدأت أعمال الحفائر بموقع جرزا منذ عام 2016 حيث نجحت خلال تلك الفترة في الكشف عن العديد من اللقى الأثرية الثابتة والمنقولة والتي تمثل الملامح الرئيسية لهذا الموقع المتميز، وتمثلت في العديد من المقابر التي تعكس كلا من التطور المعماري منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الثالث الميلادي، وكذلك المزج بين الحضارة المصرية القديمة، واليونانية، ومن تلك النماذج 6 مقابر ضخمة بالطوب اللبن تمثل مقابر جماعية على طراز الكتاكومب.

يذكر أن قرية جرزا والتي عرفت بقرية فيلادلفيا في العصر اليوناني، أُنشئت في القرن الثالث قبل الميلاد كقرية مركزية ضمن مشروع الاستصلاح الزراعي الذي نفذه الملك بطلميوس الثاني «فيلادلفيوس»، في إقليم الفيوم وذلك بهدف تأمين مصادر الغذاء للمملكة المصرية وكقرية ضمت بين جنابتها المصريين واليونانيين.