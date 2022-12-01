شرط وحيد لاستلام طلب إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022.. الأولوية لـ4 فئات

حددت مكاتب التموين التي تتلقى طلبات المواطنين أصحاب البطاقات، بشأن إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022، شرطا وحيدا لاستلام الطلب من الأسرة الراغبة في إضافة الأبناء على البطاقة، لزيادة عدد أفرادها، بالتالي زيادة الدعم التمويني المخصص لها من السلع والخبز البلدي.

شرط استلام طلب إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

يتلخص الشرط الوحيد لاستلام طلب إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022، وفقا لمصادر لـ«الوطن»، في عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، مؤكدة أنه يجب على الأسرة الراغبة في إضافة الأبناء، ألا يتخطى عدد أفرادها 4 أشخاص، الحد الأقصى لكل أسرة.

إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية

أضافت المصادر، أن استلام طلبات إضافة المواليد من الأسر حاملي البطاقات التموينية متاح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم من أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، والأرامل والمطلقات فقط.

وأكدت أن التقدم بالطلب للمكتب التمويني التابع له الأسرة، لا يعني قبول فتح إضافة الأبناء بالفعل على البطاقة، إذ يتطلب ذلك صدور أمرا وزاريا بفتح إضافة المواليد، موضحة أن كل المعمول به حاليا هو التقدم بالطلبات فقط، من أجل تجميعها وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحصها.