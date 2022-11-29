4 فئات يسمح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين.. التقديم متاح يدويا فقط

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّه بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات بدأت تلقي طلبات بعض الفئات أصحاب البطاقات التموينية حول إضافة المواليد على بطاقة التموين من أجل زيادة الدعم المخصص لهم من الخبز والسلع والذي يتحدد بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

فئات مسموح لها تقديم طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ ليس من حق كل أصحاب البطاقات التموينية التقدم بطلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، موضحة أنَّ التعليمات الموجهة لموظفي المديريات والمكاتب التموينية هو استلام طلبات 4 فئات فقط حاملي بطاقة التموين وهم كالتالي:

1- مستفيدين معاش تكافل وكرامة.

2- مستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- الأرامل.

4- المطلقات.

هل يوجد رابط إلكتروني لإضافات المواليد؟

وأشارت المصادر، إلى أنَّه لا يوجد رابط إلكتروني لتقديم طلبات إضافات المواليد عليه، موضحة أن الطلبات تقدم يدويًا فقط للمكتب التمويني التابع له صاحب البطاقة التموينية في المحافظة الصادر منها بطاقة التموين.

وتابعت المصار: «تقديم الطلبات ليس معناه بدء إضافة المواليد وتنزيل الأبناء على البطاقة التموينية، وإنما فقط تجميع طلبات المواطنين لبدء فحصها حول مدى استحقاق الفئات المتقدمة لإضافة المواليد من عدمه»، منوهة إلى أنَّ الطلبات المجمعة سترسلها مديريات التموين إلى ديوان عام وزارة التموين لبحثها وفحصها.