هل تتيح بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 إضافة المواليد على البطاقة؟

تقدم بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، العديد من الخدمات لحاملي البطاقات التموينية، تزامنا مع تقديم نفس الخدمات في المكاتب والإدارات التموينية، بهدف التسهيل على المواطنين من الذهاب للمكاتب، إذ تشمل الخدمات المتاحة على الرابط الرسمي للبوابة 9 خدمات تموينية، في حين يتسائل العديد من أصحاب البطاقات عن مدى إتاحة إضافة المواليد على البطاقة إلكترونيا من عدمه.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

تشمل خدمات البطاقات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، عدد 9 خدمات متاح طلبها إلكترونيا، عبر الرابط الرسمي للبوابة من هنـــا، وهي كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

- إيقاف أفراد من بطاقة تموينية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

عن فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين، قالت مصادر لـ«الوطن»، إن عودة الإضافات إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية، أمرا صعبا في الوقت الحالي، موضحة أن طلبات الإضافات مسموح التقدم بها حاليا على مستوى المكاتب والإدارات التموينية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، وبالأخص أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.