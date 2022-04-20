عاصم الجزار : طرح وحدات سكنية وفيلات لأول مرة بالمنصورة الجديدة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يتابع بشكل يومي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، برئاسة المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة.

وتعد مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتضم عدة مشروعات متنوعة من الإسكان، وهي «الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، و دار مصر، وجنة والإسكان المتميز، ومشروع الفيلات»، بخلاف مشروعات المرافق، الخاصة بالمدينة «مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والتلفونات، ومحطات الرفع، والمدارس وخلافه، ومشروع جامعة المنصورة الجديدة».

آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة

أوضحت المصادر، أنه تم تنفيذ 58 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، بجانب تنفيذ 1149 فيلا منفصلة، ومتصلة، وشبة متصلة، تضم 2103 وحدة، وتشمل 469 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة، 498 فيلا شبه متصلة، وأنه جارى الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات عبارة عن 196 عمارة سكنية، بمشروع «سكن مصر»، كما يجرى تنفيذ 11.232 وحدة سكنية 468 عمارة بمشروع «جنة» وتخطت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 95 % تقريباً.

وأشارت المصادر إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش المدينة، بطول 4.2 كم، والذى يضم «ممشى، وكافتيريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات»، وهذا بخلاف ملاعب الكرة المتنوعة، ومناطق القراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب للأطفال.

وتضم المدينة، عدداً من المشروعات الخدمية، التي تشمل إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي، ومركز صحي، و8 أسواق تجارية، ومركز شرطة، ومركز للمطافئ ومحطات رفع، وغرف للتحكم المركزي وخلافه .

مشروع سكن مصر يضم 4704 وحدة سكنية عبارة عن 169عمارة

و يضم مشروع سكن مصر 4704 وحدة سكنية عبارة عن 169عمارة، بينما يضم مشروع «جنة» 11232 وحدة سكنية 468 عمارة، وهذا بخلاف الفيلات، على أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية والفيلات، بالإعلان القادم للمصريين في الخارج.

الجزار: الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف المشروعات

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شدد على ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف المشروعات، بما يليق بمدينة المنصورة الجديدة، نافذة الدلتا السياحية على العالم .

وكان وزير الإسكان أعلن عن طرح أراضي وفيلات ووحدات سكنية وإدارية بالمرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج، حيث يتم طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.