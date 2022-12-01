عاجل.. السيسي يصل إلى حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مدينة المنصورة الجديدة، لافتتاح المدينة، وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية الحصص بمركز شربين، وهي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.