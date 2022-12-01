وزير الإسكان: زيادة نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي إلى 67%

أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان أن الدولة شيدت 100 ألف وحدة سكنية بإقليم الدلتا بتكلفة 30 مليار جنيه بخلاف سكن لكل المصريين والإسكان البديل للمناطق الخطرة والإسكان الذي يبنيه القطاع الخاص.

وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة أنشأت 748 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بخلاف مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، بينها 160 مشروعًا للمياه و588 مشروعًا للصرف الصحي.

وأشار إلى أن هذه الفترة ارتفعت فيها خدمة الصرف الصحي من 97% إلى 98.7% بالإضافة لرفع كفاءة الخدمة وحل مشاكل الانقطاعات والتسريب وزيادة أطوال الشبكات بـ 20% وزيادة كميات المياه المنتجة من 9 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 12.2 مليار متر مكعب سنويًا، وزيادة الصرف الصحي بنسبة 17% خلال 7 سنوات منذ 2014 لافتًا إلى أن النسبة لم تتخط 11% قبل 2014 ووصلت إلى 67% تغطية صرف صحي على مستوى الجمهورية بخلاف ما تم انجازه طبقًا لمبادرة حياة كريمة.

ولفت وزير الإسكان أن الوزارة شيدت 1500 كيلو متر طولي من الطرق بخلاف ما تقوم به وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.