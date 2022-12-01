وزير الإسكان: بناء 30 مدينة جديدة خلال 8 سنوات.. و9 مدن أخرى قيد التخطيط

كشف المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، حجم المدن الجديدة التي شُيدت في مصر منذ عام 2014، لافتًا إلى أن إجمالي المدن الجديدة كان 22 مدينة قبل 2014، وأضاف: «بناء 30 مدينة جديدة بخلاف 9 مدن قيد التخطيط».

وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عدد سكان المدن الجديدة شهد زيادة سنوية بمعدل 160 ألف نسمة، لافتًا إلى أن المعدل زاد إلى 500 ألف نسمة سنويًا في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن المساحات التي تضاف للعمران سنويًا تصل إلى 166 ألف فدان سنويًا، مؤكدًا أن تكلفة الإنفاق على بناء المدن الجديدة زاد من 2 مليار جنيه سنويًا قبل 2014 إلى 42 مليار جنيه سنويًا بعد 2014.

وشدد الجزار على أن العمران الجديد ذات قيمة اقتصادية مشيرًا إلى أن هذه الإضافات كلفت الدولة 100 مليار جنيه و70% منها على الخدمات والطرق والمرافق: «لأننا بنبني جمهورية جديدة» مؤكدًا أن البنية التحتية الأساسية هي التي تجذب الاستثمار.