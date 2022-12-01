التعليم العالي تغلق 3 كيانات وهمية جديدة في محافظة المنيا

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة بـ «الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية» بشارع عدنان المالكي – خلف مستشفى التأمين الصحي – الدور الرابع - محافظة المنيا، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50%، دون التقيد بالمجموع وسنة التخرج، للحصول على شهادة مُعتمدة في مجال مُساعد خدمات صحية تمريض، والتدريب في كُبرى مستشفيات محافظة المنيا، والحصول على كارنيه مزاولة المهنة «مُعاون تمريض».

غلق 3 كيانات جديدة في المنيا

وداهمت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة أيضًا المنشأة المُسماة «أوبك أكاديمي للعلوم الحديثة»، والكائن مقرها في شارع شلبي ميدان آداب بجوار مسجد الحق - الدور الأول - محافظة المنيا، وتدعي منح شهادات في عدد من التخصصات «التمريض المهني، مختبرات ومعامل، المساحة، صحافة وأعلام، إدارة أعمال، صحافه وإعلام، بترول»، وذلك خلال عامين دراسيين.

تكثيف جهود لجان الضبطية القضائية

كما داهمت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة المنشأة المُسماة «أكاديمية سمارت»، بشارع طه حسين، أمام محطة المياه برج الإيمان بمحافظة المنيا، وتدعي منح دبلومة المحاسبة الإلكترونية ومنح شهادات دولية معتمدة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق هذه المُنشآت الوهمية، كما قام بمُخاطبة مُحافظ المنيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.