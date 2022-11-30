التعليم العالي: ضبطنا 320 كيانا وهميا.. ونتحرك مباشرة تجاه أي بلاغ

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، تواصل عملها بمختلف المحافظات، ليل نهار طوال أيام الأسبوع، لرصد أي نشاط أو إعلان لكيانات تعليمية وهمية، تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات، أو أي جهة تعليمية دون سند قانوني، وتقدم الخدمة التعليمية، ومنح شهادات غير معترف بها، أو تسهيل إجراءات الحصول على شهادة.

عطا: هناك لجنة ترصد كل نشاط إعلامي وإعلاني

أضاف السيد عطا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة نجحت حتى الآن منذ إنشائها، في ضبط ومداهمة أكثر من 320 كيانا وهميا بمختلف المحافظات، يقدم الخدمة التعليمية ويمنح شهادات غير معتمدة، موضحا أن هناك لجنة ترصد أي نشاط إعلامي وإعلاني للكيانات المختلفة عبر المنصات التعليمية المختلفة لتتبعها، والتأكد من صحة أوراقها، وإجراءات منح الشهادات التعليمية للجميع، لافتا إلى أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمجابهة انتشار تلك الكيانات.

نتأكد من نشاط كل الكيانات

وناشد «عطا» الطلاب وأولياء الأمور، بضرورة التأكد من نشاط أي مؤسسة تعليمية أو كيان من خلال قنوات التواصل المعروفة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أو الدخول على الصفحات الرسمية للوزارة لمعرفة الموسسات التعليمية المعتمدة.