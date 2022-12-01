«التعليم العالي» تحذر من الكيانات الوهمية: تطلق على نفسها أسماء رنانة

أكد السيد عطا، وكيل أول وزارة التعليم العالي، المشرف على مكتب التنسيق، أن الكيانات الوهمية للتعليم تطلق على نفسها أسماء أكاديمية رنانة، وتزعم منحها درجات علمية معتمدة على غير الحقيقة.

الكيانات الوهمية تزعم منح دراسات للتخصصات المطلوبة

وأوضح «عطا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الطلاب يجدوا في هذه الكيانات الوهمية تخصصات مثل التمريض والرعاية الصحية والمساحة والإعلام ونظم المعلومات والحاسبات، مشيرًا إلى أنها تقدم للطلاب التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار وكيل أول وزارة التعليم العالي، إلى أن الدولة توفر كل أنواع التعليم في مصر، سواء جامعات حكومية أو خاصة، وكذلك المعاهد وفروع الجامعات الأجنبية، محذرًا الطلاب من التقدم لهذه الكيانات الوهمية.

وأكد السيد عطا، أن موظفي الوزارة الحاصلين على الضبطية القضائية نجحوا خلال السنوات الأخيرة في مداهمة 350 كيانا وهميا، موضحا أن الغلق يجرى بقرار وزير التعليم العالي، وإخطار محافظ الإقليم لتنفيذه.