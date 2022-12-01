الرئيس السيسي: الدولة هدفها توفير فرص عمل للناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المدن الجديدة ليست عبارة عن شكل جميل فقط، لكنها مجموعة أهداف تتحقق، إذ تستهدف الدولة المصرية توفير فرص عمل للناس.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن البناء العشوائي في الفترة السابقة جاء نتيجة غياب دور أجهزة الدولة: «أقولها مرة أخرى، لو استمر نمونا السكاني بهذه الطريقة لن يحل أحد المسألة، مفتكرش إن حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «والله ما حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله ده، البلاد اللي زي حالاتنا دي عاوزة واحدة من 3 حاجات، يا إما صبر وعمل وشغل بس وهذا مسار هنشوف نتائجه بعد سنوات طويلة مش إحنا، ولكن الشباب الصغير».