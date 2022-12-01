استشاري نفسي: التوتر يسبب الجوع الكاذب.. والحل في العلاج السلوكي

يشعر بعض الأشخاص، بنوبات جوع متكررة على مدار اليوم، وأحيانا تكون بعض تلك النوبات حقيقية، والآخر وهمي، و ذلك الشعور الوهمي يسمى بالجوع الكاذب، وهو يختلف عن مفهوم الجوع المتعارف عليه لدى الجميع الناتج عن المكوث فترات طويلة بدون تناول طعام.

«فيه نوعين من الجوع، وهما الجوع الكاذب والجوع الحقيقي»، هكذا عرفت الدكتورة «شيرين الدرديري»، استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك، أنواع الجوع، مؤكدة لـ«الوطن»، أن الجوع الحقيقي هو الناتج عن هبوط السكر في الدم بسبب عدم تناول الطعام لعدد ساعات طويلة تتراوح بين 6 و 11 ساعة، بينما الكاذب أو الوهمي هو جوع نفسي غير حقيقي يمكن للشخص أن يشعر به بعد ساعة أو ساعتين من تناوله للطعام.

مسببات الجوع الكاذب

قالت الدكتورة «شيرين الدرديري»، إن الجوع الكاذب له أسباب عديدة، كحاجة الجسم للماء فتبدأ مراكز المخ إرسال إيحاء الشعور بالجوع، أو حينما يشعر الإنسان بالملل، فيلجأ إلى التخلص من هذا الملل بتناول كميات من الطعام، أو كشعوره بالتوتر والقلق، أو الاكتئاب، والذي يلعب دورا بارزا في شعور أغلبية الأشخاص بالجوع الكاذب، بجانب قلة النوم، مشيرة إلى أن الجوع الكاذب وسيلة لهروب الشخص من شيء ما يؤرقه ويشغل تفكيره.

وأضافت الدكتورة «شيرين»، أن من أبرز أضرار الجوع الكاذب، هو شعور الأشخاص بالذنب بعد تناول كميات من الطعام ليس الجسم في حاجة لها، فيشعر مرة أخرى بالقلق والتوتر والاكتئاب الذي تسبب في الشعور بالجوع الكاذب في الأساس.

العلاج المعرفي السلوكي

وأكدت استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك، أنه يتم علاج الجوع الكاذب عن طريق علاج مسبباته، مشيرة إلى وجود تقنيات كثيرة لعلاج الجوع الكاذب، أفضلها العلاج المعرفي السلوكي، وذلك بعلاج القلق والتوتر والاكتئاب، بجانب تدريب المريض على الوعي بان هذا الجوع وهمي وعليه أن يقاومه وألا يستسلم له.