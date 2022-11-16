بروتوكول تعاون بين «التضامن» وبنك الطعام لتنفيذ برنامج «قرية خالية من الجوع»

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وبنك الطعام المصري لتنفيذ برنامج قرية خالية من الجوع، ويبدأ من مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ويمتد لبعض قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دعم صغار المزارعين وحماية نشاطهم الاقتصادي

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، حيث يأتي البروتوكول في إطار تعزيز الأمن الغذائي للفئات الأولى بالرعاية في ضوء التغيرات المناخية وتداعياتها على توفير سلة الغذاء، حيث دعم صغار المزارعين وحماية نشاطهم الاقتصادي والحد من أمراض سوء التغذية لدى الأطفال وتوفير الغذاء الصحي لهم.

توفير سلة غذائية شهرية متضمنة منتجات غذائية

ويهدف البروتوكول إلى توفير سلة غذائية شهرية متضمنة منتجات غذائية جافة للفئات المستحقة من المرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقة من غير القادرين على العمل وكبار السن وفقا لشروط الاستحقاق، كما يتم تنفيذ التغذية المدرسية لأطفال المدارس وأطفال الحضانات برياض الأطفال بتوزيع وجبات ساخنة مطهية تلبى ثلث الاحتياجات التغذوية للأطفال يوميا.

دعم صغار المزارعين من خلال الأنظمة والمدخلات الزراعية

ويهدف البروتوكول أيضا إلى تنفيذ برامج مكافحة التقزم بتوفير سلة غذاء شهريا توزع على الحوامل والمرضعات لمدة عامين بعد الولادة، وتوفير الخدمات الصحية من خلال المتابعة للحمل والولادة وما بعدها وأنشطة توعوية عن التغذية السليمة للحامل والطفل والنظافة، ودعم صغار المزارعين من خلال الأنظمة والمدخلات الزراعية لتحسين الإنتاج وصغار مربي الدواجن والماشية، وإنشاء وحدات لإنتاج السماد العضوي من مخلفات المزارع، وإنشاء وحدات صغيرة لتجفيف وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.