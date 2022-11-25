نشاط مكثف بإيبارشيات الكرازة المرقسية بالتزامن مع بدء صوم الميلاد

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية نشاطا مكثفا خلال الساعات الماضية قبل انطلاق صوم الميلاد والذي يستمر لمدة 43 يوما وينتهي يوم 7 يناير «عيد الميلاد المجيد»، وسلَّط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء على تلك الأنشطة خلال مجموعة من البيانات.

تدشين مذبح جديد بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ومار مينا

ففي دشنا، دشَّن الأنبا إسحق، أسقف طما، مذبحا جديدا بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ومار مينا بطما.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبح على اسم الشهيد مار مينا العجائبي وقد شمل التدشين أيضًا مجموعة من الأيقونات، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

أقيم عقب انتهاء صلوات التدشين القداس الإلهي، تلاه تطيب رفات الشهيد مار مينا بمناسبة عيد استشهاده.

عقب القداس الإلهي التقى الأنبا إسحق بمجمع كهنة الإيبارشية في اجتماعهم الدوري، حيث ألقى نيافته كلمة بعنوان «من هو الكاهن الحقيقي؟»، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وترأس الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، القداس الإلهي بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس بقويسنا لرسامة الشماس جورج سليمان كاهنا على ذات الكنيسة باسم القس جوارجيوس وقد قوبلت الرسامة بفرحة غامرة من رعاة الكنيسة وخدامها وشعبها.

وعقب انتهاء القداس توجه الراعي الجديد لدير البراموس العامر بوادي النطرون لقضاء فترة الخلوة الروحية «40 يوما».

وفي شبين القناطر، صلى الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية القلج والتابعة للإيبارشية، وشاركه الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، والأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية، والأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بالعلمين، والأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع المحلة الكبرى، وعدد من الآباء الكهنة.

وعقب صلاة الصلح قام بسيامة 6 من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية.

سيامة دياكونيين في عيد مار مينا بمدينة السلام

صلى الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لمدينة السلام والحرفيين القداس الإلهي لتذكار عيد الشهيد مار مينا، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة السلام حي سبيكو، وخلال القداس سام نيافته الخادم أكرم ماضي شماسًا كاملًا باسم دياكون مكسيموس، والخادم محسن سمير شماسًا كاملًا باسم دياكون استفانوس، والخادم مجدي روبيل شماسًا كاملًا باسم دياكون دوماديوس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

و«الدياكون» هي أعلى رتبة الشماسية بالكنيسة ويعمل الدياكون على حفظ النظام والهدوء خلال الصلوات.