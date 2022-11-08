فصل الكهرباء عن زرزارة ومناطق بجناين السويس بسبب الصيانة

أعلن حى الجناين بمحافظة السويس،عن فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق بالقطاع الريفي بحي الجناين وذلك بسبب أعمال الصيانة، لمدة 6 ساعات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر، مع عودة توصيل التيار بعد الانتهاء من الصيانة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وتضمن البيان الصادر عن حى الجناين بمحافظة السويس، وتم نشره على الصفحة الرسمية للحي على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، 8 نوفمبر الجارى، وحتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

أماكن يتم فصل التيار الكهربائي عنها بسبب الصيانة

وذكرالبيان الصادر عن حى الجناين، أن هناك عددا من المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها وهي مناطق زرزازة وابوشكيو وكبريت المفارق ترعة وكبريت المطار، وذلك بسبب إجراء صيانة بالمحولات بمغذي جلال دويدار، ما يترتب عليه فصل التيار الكهربائي وعودته مرة أخرى إلى تلك المناطق بعد انتهاء الصيانة.

التنسيق لتوفير محولات بديلة

يذكر أنه يتم التنسيق مع الجهات المختلفة والمنشآت الواقعة فى نطاق حى الجناين بالمناطق التى سيتم فصل الكهرباء عنها، لتوفير محولات بديلة خلال فترة فصل التيار.