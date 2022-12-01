حالات تؤدي إلى إعادة توزيع المعاش بين المستحقين في قانون التأمينات.. اعرفها

يحرص العديد من المواطنين على الالتحاق بالتأمينات الاجتماعية، للحصول على ما بها من مزايا، منها المعاشات التي تهم فئة واسعة من المواطنين، ولذلك جاء القانون ينظم العديد من الأمور حول مسألة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل عام، وفي إطار تنظيم القانون لمسألة صرف المعاشات، حدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى إعادة توزيع المعاش.

إعادة توزيع المعاش على المستحقين

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد عددا من الحالات تؤدي إلى إعادة توزيع المعاش على المستحقين له، وجاء ذلك تحديدا في المادة رقم 107، في باب «المستحقين للمعاش».

وقال الخبير القانوني: «إذا طُلقت البنت أو الأخت المُستحقة للمعاش، أو ترملت، في هذه الحالة ووفقا للقانون تتم إعادة توزيع المعاش على مستحقينه، ويتم ذلك أيضا في حال عجز الابن أو الأخ، عن الكسب، ويتم العمل على إعادة التوزيع بداية من الشهر التالي لتحقيق واحدة من هذه الحالات».

شروط استحقاق صرف المعاش

وأشار «الحديدي»، إلى شروط استحقاق وصرف المعاش، حيث قال إن المادة 98 من الباب الثامن من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص «أنه في حال وفاة صاحب المعاش أصبح للمستحقين عنه الحق في تقاضيه، وهم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بهذا الباب».