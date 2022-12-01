إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية في بني سويف

أُصيب شخصين، اليوم الخميس، بجروح وكدمات، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام المجزر بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلي المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مجزر قرية باروط دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة اثنين بإصابات مختلفة، وتم توجيه سيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل إصابة إثنين في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي كل من رجب سيد طه 39 عامًا، يقيم في قرية اهوة، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وسعيد محمد خليل 70 عامًا، يقيم في قرية تزمنت الشرقية، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجار تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.