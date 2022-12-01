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السيسي لـ«الحكومة»: تحدثوا مع الصحف والإعلام عن المشروعات التنموية

كتب:

محمود البدوي
11:38 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بإطلاع الإعلام المصري، على مخططات الدولة قبل 2010، في المدن السكنية والزراعة والطرق وشبكة النقل، وما حدث الآن.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم، أنّ المخططات التي حلمت بها الحكومات السابقة، نجحنا في تحقيقها، حيث حالت الظروف في الماضي بين تنفيذ هذه المشروعات، لكن الآن الفرصة أصبحت موجودة وبدأ التنفيذ، معربا عن أمنياته بتنفيذ الكثير من المشروعات التي تصب في صالح التنمية بمصر.

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بقلم محمود البدوي